Maltempo, collegamenti ancora interrotti con alcune isole delle Eolie

L’isolamento di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e del borgo di Ginostra proseguirà almeno fino a domani, dopo essere iniziato nel primo pomeriggio di mercoledì. Nonostante un lieve miglioramento delle condizioni meteomarine, i mezzi veloci restano fermi nei porti. Eventuali collegamenti previsti nel pomeriggio riguarderanno esclusivamente Vulcano, Lipari e Salina. Al momento, l’unico servizio attivo è quello garantito dalla nave di Caronte & Tourist Isole Minori, partita da Milazzo e diretta verso le 3 isole principali. Nel frattempo, si sono concluse le mareggiate nella frazione di Acquacalda, a Lipari, dove si registrano danni a diverse strutture.

