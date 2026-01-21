Maltempo, domani il sopralluogo del capo della protezione civile Fabio Ciciliano in Calabria

Domani, giovedì 22 gennaio, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, sarà a Catanzaro per un sopralluogo a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Calabria. Ciciliano arriverà alle ore 12.15 presso l’area Teti di Catanzaro, farà un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dalle mareggiate di questi giorni, e successivamente terrà un punto stampa all’Hotel Perla del Porto. Saranno presenti il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.