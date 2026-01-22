Maltempo e ciclone in Sicilia, Tamajo: “situazione seria, stato di crisi ed emergenza”

Si è tenuta oggi una Giunta regionale straordinaria, convocata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, per deliberare la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a seguito dei gravissimi danni provocati dal maltempo e dal ciclone che nelle ultime ore hanno colpito ampie aree dell’Isola. “Parliamo di una situazione estremamente seria – dichiara l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo – con danni stimati in centinaia di milioni di euro, che hanno messo in ginocchio famiglie, imprese, attività commerciali, infrastrutture e interi comparti produttive”. Secondo quanto emerso nel corso della Giunta, il maltempo ha causato allagamenti, crolli, interruzioni della viabilità e gravi ripercussioni sulle attività economiche, in particolare nei settori del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo.

“La dichiarazione dello stato di emergenza – prosegue Tamajo – è un passaggio fondamentale per attivare tutti gli strumenti necessari a sostenere i territori colpiti, accelerare gli interventi di messa in sicurezza e avviare le procedure per il ristoro dei danni subiti”.

“Come assessorato alle Attività Produttive – conclude – saremo al fianco dei cittadini, degli imprenditori e di tutte le categorie produttive, ascoltando le esigenze che arrivano dal territorio e lavorando in sinergia con il governo regionale e nazionale affinché nessuno venga lasciato solo. In momenti come questi, le istituzioni hanno il dovere di essere presenti, concrete e rapide”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.