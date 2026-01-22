Maltempo e frane in Afghanistan, morti 9 bambini

Tempeste violente e una frana provocata dalle forti piogge hanno causato la morte di almeno 9 bambini nel Sud e nell’Est dell’Afghanistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nella provincia meridionale di Kandahar, forti venti e intense precipitazioni hanno ucciso 6 bambini e provocato gravi danni in diversi distretti, ha comunicato il servizio di emergenza provinciale. Nell’Est del Paese, nella provincia di Nuristan, una frana innescata dai temporali ha travolto un’abitazione nel villaggio di Quraish, causando la morte di 2 membri della stessa famiglia. Tra le vittime ci sono 2 bambine di dieci anni e un ragazzo adolescente, ha dichiarato il portavoce del governo provinciale, Fraidoon Samim. Nel frattempo, nella provincia centrale di Ghazni, nelle ultime 24 ore sono caduti circa 80 cm di neve, con conseguente blocco di diverse strade.