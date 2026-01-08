Maltempo e neve, alberi crollati e caos viabilità: 950 interventi in Emilia-Romagna e Marche | FOTO

Proseguite nella giornata di ieri le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco a causa dell’ondata di maltempo che ha interessato Emilia- Romagna e Marche, con nevicate e pioggia mista a neve. In Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, sono stati effettuati circa 600 interventi, principalmente per alberi caduti, viabilità compromessa e situazioni di rischio. Nelle Marche, le intense nevicate hanno reso necessari circa 350 interventi, soprattutto per la rimozione di alberi e il recupero di veicoli bloccati dalla neve. Permangono alcune criticità in provincia di Pesaro Urbino.

Il dispositivo di soccorso è stato potenziato con l’impiego di mezzi operativi dai Comandi di Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, oltre a 19 unità in raddoppio turno del Comando interessato. Le attività di monitoraggio e assistenza alla popolazione proseguono.