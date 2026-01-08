Maltempo e neve in Calabria, Pollino imbiancato: lo spettacolo visto da Roggiano Gravina | FOTO e VIDEO

Il nostro affezionato lettore Roberto Principato ci regala immagini suggestive della neve che imbianca il Pollino, così come vista da Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. A corredo dell’articolo anche un video che mostra una ripresa panoramica del Monte La Mula e il borgo di San Donato di Ninea. Proseguono condizioni meteorologiche dinamiche al Sud Italia, dove il transito di perturbazioni e l’arrivo dell’aria fredda artica hanno trasformato i paesaggi. L’inverno si manifesta così, tra venti gelidi e silenzi ovattati, regalando scorci di rara bellezza sulle montagne meridionali.

Neve sul Pollino, il Monte La Mula e il borgo di San Donato di Ninea

