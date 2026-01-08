Maltempo e neve nel Foggiano: spettacolo invernale nella Capitanata | FOTO

Neve, ghiaccio e scuole chiuse: questa è la situazione attuale in Capitanata, colpita da ieri sera da un’intensa ondata di maltempo. La neve ha interessato numerosi Comuni, dal Gargano ai Monti Dauni. A Monte Sant’Angelo sono caduti circa 10 cm di neve, e il sindaco Pierpaolo D’Arienzo ha disposto la chiusura per la giornata di oggi di tutte le scuole, del Centro comunale di raccolta, del cimitero e delle aree verdi. “L’intera macchina della Protezione civile è operativa“, ha evidenziato il primo cittadino. “Una prima squadra ha lavorato ieri sera dalle ore 23:30 per un primo passaggio nelle zone più critiche. Una seconda squadra è entrata in azione dalle 02:30 e la terza dalle 03:30“. Neve e scuole chiuse anche a San Marco in Lamis. Situazione simile anche sui Monti Dauni: scuole chiuse anche ad Anzano di Puglia e Faeto.

