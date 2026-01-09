Maltempo Emilia Romagna, si scioglie la neve: piena del fiume Montone a Rocca San Casciano

Si scioglie la neve caduta sulle montagne dell’Emilia Romagna nei giorni scorsi e gli effetti si fanno subito evidenti sui corsi d’acqua. Si registra, infatti, la piena del fiume Montone a Rocca San Casciano, in provincia di Forlì-Cesena, dopo che si sono quasi tutti sciolti i 40cm di neve caduti di recente: il fiume ha così superato la soglia gialla con un livello di 0,60 metri ed è in aumento; la soglia arancione è posta a 0,80 metri.

Le immagini seguenti, di ieri e oggi, illustrano bene la situazione della fusione del manto nevoso sull’alto Appennino cesenate: siamo al Lago di Acquapartita a 752 metri di quota.

