Maltempo estremo in Grecia, accumuli eccezionali e suoli saturi: l’Epiro affronta una fase critica tra frane e interruzioni stradali | FOTO

Negli ultimi giorni l’Epiro si trova al centro di una fase di maltempo persistente che sta mettendo sotto forte pressione il territorio, in particolare i settori montuosi dei Tzoumerka, area notoriamente fragile dal punto di vista idrogeologico. Le precipitazioni continue, spesso di moderata o forte intensità, stanno determinando accumuli pluviometrici rilevanti, con effetti ormai evidenti sulla stabilità dei versanti.

Uno degli episodi più significativi si è verificato nelle ultime ore all’ingresso del paese di Prámanta, dove una caduta massi di grandi dimensioni ha interessato la strada principale di accesso al centro abitato. Un blocco roccioso, staccatosi improvvisamente dal pendio sovrastante, si è arrestato quasi al centro della carreggiata, riducendo drasticamente la sezione stradale disponibile e creando una situazione di criticità per la viabilità locale.

Al momento, il transito risulta possibile solo attraverso un passaggio estremamente ristretto, percorribile esclusivamente da veicoli leggeri e con la massima cautela. La situazione resta in continua evoluzione, anche perché il contesto meteorologico non mostra segnali di miglioramento immediato.

Le autorità del Comune di Tzoumerka Settentrionale hanno prontamente attivato mezzi meccanici e squadre tecniche per avviare le operazioni di messa in sicurezza del versante e la rimozione del materiale roccioso. L’obiettivo è ripristinare condizioni di sicurezza accettabili nel più breve tempo possibile, ma i tempi di intervento restano legati anche all’andamento delle precipitazioni in atto.

Dal punto di vista tecnico, l’episodio rientra in una dinamica ben nota nelle aree montuose dell’Epiro: piogge prolungate, saturazione progressiva dei suoli e aumento delle pressioni interstiziali favoriscono l’innesco di frane superficiali e cadute massi, soprattutto lungo versanti ripidi e infrastrutture stradali incassate.

Chi deve raggiungere Prámanta, i Tzoumerka o le aree montane circostanti è invitato a prestare massima attenzione, evitando spostamenti non necessari e consultando costantemente gli aggiornamenti forniti dalle autorità locali. Con il perdurare del maltempo, non si escludono ulteriori smottamenti o nuove interruzioni viarie, in un contesto che richiede monitoraggio continuo e prudenza elevata.