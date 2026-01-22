Maltempo estremo in Grecia: notte drammatica tra Ano Glyfada e Koropi, il ciclone Harry causa piogge alluvionali e frane, un morto | FOTO e VIDEO

L’ondata di maltempo associata al ciclone mediterraneo Harry ha colpito duramente la Grecia sud-orientale, concentrando i suoi effetti più violenti sull’Attica meridionale, dove in poche ore si sono sviluppati fenomeni alluvionali (flash floods) tra Ano Glyfada e Koropi. In un contesto urbano densamente popolato, piogge di eccezionale intensità hanno trasformato strade e quartieri in veri e propri fiumi, con conseguenze gravi per la sicurezza e la mobilità. Le precipitazioni, caratterizzate da rovesci brevi ma estremamente intensi, hanno favorito un rapido accumulo idrico sui versanti occidentali del Monte Hymettos, da cui si sono innescati deflussi superficiali violenti diretti verso le aree abitate sottostanti.

Piccoli corsi d’acqua urbani e canali di scolo, incapaci di reggere portate così elevate in tempi ridotti, sono rapidamente esondati, riversando fango, pietrame e detriti lungo il reticolo stradale.

Dinamica atmosferica e fattori aggravanti

Dal punto di vista meteorologico, l’evento è riconducibile allo sviluppo di celle temporalesche convettive autorigeneranti, alimentate da un flusso umido sud-orientale nei bassi strati e da linee di convergenza locali attive sul settore attico. L’orografia dell’Hymettos ha svolto un ruolo determinante, favorendo sollevamenti rapidi delle masse d’aria e intensificando i tassi di precipitazione proprio lungo il margine urbano.

A rendere l’impatto particolarmente severo ha contribuito la forte impermeabilizzazione del suolo, tipica delle periferie metropolitane, unita a una rete di drenaggio insufficiente per gestire eventi a così alta intensità. Il risultato è stato un classico scenario di piena urbana improvvisa, con flussi che hanno acquisito caratteristiche torrentizie in pochi minuti.

Danni, vittime e gestione dell’emergenza

Nelle zone collinari di Ano Glyfada, soprattutto lungo le arterie a maggiore pendenza, si sono verificati allagamenti estesi, veicoli trascinati e accumuli di materiale detritico proveniente dai versanti montani. A Koropi, la strada Vari–Koropiou è stata chiusa per ore a causa di fango e mezzi intrappolati sulla carreggiata.

Il bilancio umano è purtroppo aggravato dalla morte di una donna, trascinata dalle acque mentre cercava di attraversare una strada allagata, un episodio che sottolinea la pericolosità estrema dei flash flood anche in ambito urbano.

Le autorità della Protezione Civile greca hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti, evitare sottopassi, strade in pendenza e alvei urbani, e a rifugiarsi in aree sopraelevate fino al completo miglioramento delle condizioni.

Un evento emblematico del rischio urbano nell’Attica

L’alluvione tra Glyfada e Koropi rappresenta un caso emblematico di rischio idrogeologico urbano, tipico delle aree poste ai piedi dei rilievi dell’Attica. Episodi di questo tipo evidenziano quanto sia cruciale disporre di previsioni ad alta risoluzione, radar meteorologici efficienti e reti pluviometriche capillari, strumenti indispensabili per intercettare eventi rapidi e localizzati che possono trasformarsi, in meno di un’ora, in emergenze drammatiche.

In un Mediterraneo sempre più esposto a contrasti atmosferici violenti, la gestione del rischio passa necessariamente da una lettura integrata tra meteorologia, territorio e urbanizzazione, soprattutto nelle grandi aree metropolitane.

Maltempo in Grecia: notte drammatica tra Ano Glyfada e Koropi