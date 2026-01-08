Maltempo estremo in Grecia: Patrasso travolta da piogge torrenziali, strade come fiumi | VIDEO

Un profondo ciclone mediterraneo sta interessando in queste ore la Grecia occidentale, determinando una fase di maltempo severo con effetti particolarmente rilevanti nell’area di Patrasso e lungo il tratto costiero compreso tra Rio e Antirio. Le precipitazioni, persistenti e a tratti di forte intensità, stanno provocando diffusi allagamenti urbani, mettendo sotto pressione la rete viaria e i servizi di emergenza. Le piogge più intense si sono concentrate sulla fascia litoranea, dove la combinazione tra suoli saturi, assetto pianeggiante e drenaggio insufficiente ha favorito la rapida trasformazione di strade e sottopassi in veri e propri canali di scorrimento. Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati in aree allagate e hanno richiesto l’intervento delle squadre di soccorso, mentre la circolazione risulta fortemente rallentata o interrotta in diversi punti strategici.

Particolarmente critica la situazione nel distretto di Rio, dove l’esondazione di canali minori e il deflusso superficiale hanno interessato anche la strada costiera di Dimeo, rendendo necessari provvedimenti di chiusura temporanea. Le condizioni marine, aggravate da venti meridionali di burrasca con raffiche prossime agli 8–9 gradi Beaufort, hanno inoltre portato alla sospensione dei collegamenti marittimi tra Rio e Antirio, per l’elevato moto ondoso e la scarsa sicurezza della navigazione.

Nel contesto instabile associato al minimo barico, si sono sviluppati anche nuclei temporaleschi convettivi capaci di produrre grandinate intense, con accumuli insoliti per l’area che hanno ulteriormente aggravato la situazione, causando danni localizzati e ostacolando le operazioni di deflusso delle acque. Fenomeni analoghi sono stati segnalati anche in Epiro e nel nord dell’Elide, dove piccoli corsi d’acqua hanno superato temporaneamente i livelli di guardia.

Secondo le indicazioni del servizio meteorologico greco ΕΜΥ, il sistema depressionario tenderà a traslare gradualmente verso est nelle prossime ore, favorendo un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, l’elevata vulnerabilità idrogeologica del territorio impone prudenza: tra sabato e domenica una nuova perturbazione potrebbe riportare piogge abbondanti e temporali, mantenendo alto il rischio di ulteriori criticità.

Le autorità locali invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non essenziali, evitare le aree soggette ad allagamento e seguire gli aggiornamenti ufficiali, in una fase che conferma quanto gli eventi meteorologici intensi possano avere impatti significativi sulle aree costiere del Mediterraneo orientale.