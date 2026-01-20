Maltempo estremo in Sardegna: esonda il Rio Piscinas, emergenza nel Sud dell’Isola. Miracoloso salvataggio di 9 cani da parte dei Vigili del Fuoco

Il violento peggioramento che sta colpendo la Sardegna sud-occidentale continua a produrre effetti significativi sul territorio, mettendo nuovamente in evidenza le fragilità idrogeologiche di un’area spesso esposta a fenomeni rapidi e difficili da gestire. L’azione del ciclone mediterraneo Harry, responsabile di piogge persistenti e localmente intense, ha innescato un improvviso aumento dei livelli idrici nei bacini minori, tra cui il Rio Piscinas, nel Sud Sardegna.

Nel territorio comunale di Piscinas, in località Murrecci, le precipitazioni concentrate in poche ore hanno determinato una risposta idrologica estremamente rapida. Il corso d’acqua ha superato la capacità dell’alveo ordinario, dando luogo a un’esondazione localizzata che ha interessato terreni agricoli e aree limitrofe. In uno di questi appezzamenti si trovavano nove cani, rimasti improvvisamente isolati dall’avanzata dell’acqua e dal fango, in un contesto reso particolarmente critico dalla natura torrentizia del bacino.

L’allarme lanciato dai proprietari ha consentito l’attivazione tempestiva dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, già impegnati in numerosi interventi legati all’ondata di maltempo che sta interessando l’Isola. I soccorritori hanno operato in condizioni complesse, con terreno instabile, acqua in movimento e visibilità ridotta, raggiungendo l’area esondata e procedendo al recupero degli animali uno alla volta. I cani sono stati trasferiti in una zona sicura, sopraelevata e al riparo dal flusso del rio.

L’operazione si è conclusa positivamente: tutti gli animali sono stati messi in salvo e riconsegnati alla proprietaria, senza conseguenze. L’episodio rappresenta tuttavia un ulteriore segnale d’allerta sulla vulnerabilità dei piccoli bacini della Sardegna sud-occidentale, dove la combinazione tra piogge intense, suoli saturi e corsi d’acqua a regime torrentizio può generare piene improvvise con impatti rapidi e potenzialmente pericolosi.

La fase perturbata associata al ciclone Harry resta sotto stretto monitoraggio, con le autorità che raccomandano massima prudenza nelle aree prossime ai corsi d’acqua e nei settori già colpiti da allagamenti o frane, in attesa di un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.