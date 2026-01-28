Maltempo estremo nel Mediterraneo orientale: doppio tornado e violenta grandinata colpiscono la costa meridionale della Turchia | VIDEO

L’area di Silifke, nella provincia di Mersin lungo la costa meridionale della Turchia, è stata recentemente interessata da un episodio di maltempo severo che ha richiamato l’attenzione per la qualità e l’intensità dei fenomeni osservati. Nel corso del pomeriggio, un sistema temporalesco particolarmente attivo ha dato origine a grandinate localmente intense e alla formazione simultanea di più trombe marine, un segnale inequivocabile di instabilità atmosferica avanzata sul settore costiero del Mediterraneo orientale.

Le immagini amatoriali diffuse nelle ore successive mostrano con chiarezza almeno due vortici ben organizzati sviluppatisi al largo della località di Taşucu, collegati alla base di nubi convettive profonde. La struttura delle colonne condensate, continue dalla superficie marina fino al cumulonembo sovrastante, indica un forte stretching verticale della vorticità, tipico di ambienti in cui convergenze nei bassi strati e instabilità termodinamica agiscono in modo sinergico.

Dal punto di vista meteorologico, l’evento si colloca in un contesto favorevole alla convezione organizzata. Il Mediterraneo meridionale, in questa fase, presenta temperature superficiali relativamente miti, mentre in quota è affluita aria più fredda associata a una saccatura in transito. Questo contrasto verticale ha aumentato i valori di instabilità, rendendo l’atmosfera predisposta allo sviluppo di temporali intensi, accompagnati da grandine, raffiche di vento e fenomeni vorticosi.

La comparsa simultanea di più trombe marine non è casuale: essa suggerisce la presenza di linee di convergenza attive e di una distribuzione favorevole del vento nei bassi e medi livelli, capace di concentrare e amplificare la vorticità pre-esistente nello strato limite marino. In tali situazioni, anche in assenza di supercelle classiche, possono svilupparsi vortici ben definiti, soprattutto lungo coste esposte e in prossimità di celle temporalesche in rapida evoluzione.

Dal punto di vista degli impatti, episodi di questo tipo rappresentano un rischio concreto per la navigazione costiera, le attività portuali e le infrastrutture litoranee, oltre a poter causare danni localizzati a colture e strutture leggere. La grandine associata ai temporali osservati nell’area di Silifke conferma come il Mediterraneo orientale possa essere teatro, anche fuori dalla piena stagione estiva, di fenomeni convettivi severi.

In conclusione, l’evento di Silifke costituisce un esempio emblematico di come la combinazione tra mare mite, aria fredda in quota e forzanti sinottiche possa generare scenari meteorologici complessi e potenzialmente pericolosi. Un contesto che richiede monitoraggio costante, comunicazione tempestiva del rischio e una crescente attenzione alla previsione dei fenomeni convettivi severi nel bacino mediterraneo.