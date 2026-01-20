Maltempo estremo Sardegna meridionale: violente mareggiate e nubifragi mettono in crisi Pula e Santa Margherita di Pula | VIDEO

Sul litorale meridionale della Sardegna, tra Pula e Santa Margherita di Pula, è in atto una fase di maltempo particolarmente severa che sta mettendo sotto pressione costa ed entroterra. L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di ciclogenesi mediterranea intensa, capace di alimentare precipitazioni abbondanti, venti sostenuti e un moto ondoso di forte energia lungo i tratti esposti ai flussi orientali.

Un assetto atmosferico favorevole agli estremi

La dinamica che sostiene l’evento vede una profonda depressione sul Mediterraneo centrale, alimentata da aria molto umida in risalita dai quadranti meridionali. In quota, un’ondulazione marcata del flusso favorisce la persistenza dei moti verticali e la rigenerazione di sistemi precipitativi, con rovesci e temporali ripetuti che interessano soprattutto le aree costiere e l’immediato entroterra del Sud Sardegna. Questo assetto spiega la durata e la continuità dei fenomeni, elementi chiave nel determinare le criticità al suolo.

Venti tesi e mareggiate

Nei bassi strati dominano Scirocco e Levante con intensità spesso prossime alla burrasca. Il lungo fetch sul Canale di Sardegna consente alle onde di accumulare energia prima di raggiungere la costa, dove si osservano mareggiate insistenti con frangenti potenti in battigia. Le condizioni marine oscillano tra mare agitato e molto grosso, con effetti evidenti su stabilimenti balneari, tratti di litorale basso e infrastrutture prossime alla riva.

Impatti locali e criticità idrauliche

Sul territorio, la combinazione di piogge intense e ripetute e di un drenaggio urbano non sempre efficiente aumenta il rischio di allagamenti localizzati, in particolare in sottopassi e zone depresse della viabilità costiera. Contestualmente, l’azione combinata di mareggiate e livello marino localmente elevato favorisce spruzzi, ingressioni d’acqua e fenomeni di erosione nei punti più esposti.

Rischi per mare e navigazione

In mare aperto le condizioni risultano sfavorevoli alla piccola pesca e alla nautica da diporto: onde formate, mare irregolare e raffiche improvvise riducono la manovrabilità, soprattutto lungo rotte al traverso. Anche le manovre in prossimità di porticcioli e imboccature esposte ai quadranti orientali restano critiche fino a quando il gradiente barico non mostrerà segnali di attenuazione.

Indicazioni operative

In un contesto del genere è prudente evitare l’esposizione diretta ai litorali, limitare gli spostamenti nelle ore più perturbate e seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali. L’evento rappresenta un caso emblematico di come la sinergia tra dinamica sinottica e fattori locali (orografia, configurazione costiera e batimetria) possa amplificare gli effetti del maltempo, trasformando una perturbazione in una fase ad alto impatto per il territorio.

Maltempo estremi in Sardegna, le immagini da Pula

