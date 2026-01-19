Maltempo, frana nel Potentino: sopralluogo dell’assessore regionale

Per individuare il problema di dissesto idrogeologico che ha colpito la frazione Fossi nel comune di Senise, in provincia di Potenza, si è svolto oggi un sopralluogo al quale ha partecipato l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, come rappresentante istituzionale del territorio, insieme al commissario straordinario per il dissesto idrogeologico Gianmarco Blasi. Lo smottamento interessa una strada che collega le abitazioni e le attività agricole della zona; una situazione che incide in modo diretto sulla sicurezza, sulla mobilità e sulla qualità della vita dei residenti.

“Insieme all’amministrazione comunale, ai tecnici dell’ufficio del dissesto e del Dipartimento Infrastrutture interessando l’assessore Pepe – ha spiegato Cupparo – abbiamo immaginato una soluzione che risolva l’emergenza attuale”. Nel sottolineare la necessità di dare risposte nei tempi più brevi possibili alla comunità della frazione senisese, di fatto oggi isolata, Cupparo ha assicurato che monitorerà personalmente gli sviluppi della questione.