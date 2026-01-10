Maltempo Francia, fino a 60cm di neve sui Vosgi: condizioni di guida difficili | VIDEO

Dopo la tempesta Goretti, la neve è tornata sui Vosgi, in Francia. Fino a 60cm di neve sono caduti alle quote più elevate del Dipartimento della regione Grand Est. Spettacolari le immagini che arrivano da La Bresse, località a 800 metri di altitudine, dove in 24 ore sono caduti 50cm di neve. Si prevede che le nevicate continueranno fino a stasera, con accumuli di 2-3cm all’ora nel Dipartimento, che rimane in allerta arancione per neve e ghiaccio fino a mezzanotte. Sono in corso operazioni di rimozione della neve in tutto il Dipartimento per garantire la sicurezza stradale. Diversi camion sono rimasti parcheggiati a Saint-Nabord a causa della chiusura dei passi di montagna nei Vosgi. Sono stati segnalati alcuni incidenti di lieve entità nei pressi dei passi innevati di Bonhomme e Plafond.

Questi stessi passi sono stati chiusi ai mezzi pesanti per gran parte della giornata, inclusi i passi di Schlucht, Bramont, Urbeis, Saâles e Sainte-Marie-aux-Mines. I camion potevano comunque utilizzare il tunnel Maurice-Lemaire per raggiungere l’Alsazia. Molti automobilisti che viaggiavano sulle strade intorno a Rambervillers e Bruyères hanno incontrato notevoli difficoltà.

Nella parte centrale del Dipartimento e in pianura, le condizioni del traffico sono migliorate rapidamente nel pomeriggio, in particolare nelle zone di Neufchâteau, Vittel e Darney. Per la notte, i responsabili dell’unità operativa di coordinamento stradale hanno esortato gli automobilisti a prestare la massima attenzione a causa delle basse temperature notturne, che potrebbero portare alla formazione di ghiaccio nero sulle strade.