Maltempo Francia, forti piogge nel Finistère: inondazioni e case allagate a Plougonvelin | FOTO

Una settimana dopo la tempesta Goretti, la pioggia è tornata nel Dipartimento del Finistère, in Bretagna, Francia. Il Dipartimento è sottoposto a un’allerta meteo arancione per pioggia e inondazioni per la giornata di oggi, giovedì 15 gennaio. Le forti piogge hanno causato significative inondazioni nella zona di Rue de Kerouanen, appena sopra la spiaggia di Trez-Hir a Plougonvelin. L’inondazione ha fatto sì che l’acqua entrasse in circa dieci abitazioni, costringendo diversi residenti a evacuare. In alcuni punti, l’acqua ha raggiunto i 70 centimetri. Le persone colpite sono state assistite e alcune saranno temporaneamente rialloggiate, ha annunciato il sindaco Bertrand Audren.

Dalle 9:30, i servizi comunali hanno lavorato rapidamente per cercare di ridurre il livello dell’acqua, in particolare pulendo le tubature ostruite da rami, foglie e terra. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, mentre gli agricoltori sono stati chiamati per aiutare con i loro serbatoi d’acqua e le pompe. “È un problema ricorrente, ma questa è la prima volta che non si è drenato ed è salito così in alto. Ho 70cm d’acqua in casa”, ha detto un residente colpito.

Sono in corso studi per affrontare questo problema. Kerouanen, un’area sensibile, è uno dei bacini idrografici degli altopiani di Trez-Hir. Per questo motivo si presta particolare attenzione al sistema di drenaggio delle acque piovane. Viene sottoposto a regolare manutenzione perché si sono già verificate precedenti alluvioni. Ma al di là delle precipitazioni, il problema sembra essere strutturale. Il vecchio e mal progettato sistema di drenaggio delle acque piovane utilizza tubi di diametro variabile, che possono facilmente causare intasamenti. La conformazione del quartiere aggrava la situazione: le case sono più basse della strada, il che amplifica l’impatto delle inondazioni.

Il comune ha avviato uno studio sul piano di gestione delle acque piovane, le cui conclusioni sono attese per febbraio. Tra le opzioni prese in considerazione figurano la creazione di bacini intermedi di ritenzione delle acque piovane e la riapertura del corso d’acqua in Rue de Kerouanen, in collaborazione con Brest Métropole Aménagement. Questa soluzione eviterebbe di affidarsi esclusivamente alle condotte e consentirebbe la gestione delle acque a monte. È inoltre allo studio un progetto di miglioramento dello scarico, con un costo stimato di 800.000 euro solo per lo scarico, specifica il sindaco, sottolineando l’entità dell’investimento necessario.

Landerneau

Questa mattina, forti piogge hanno costretto i servizi tecnici della città di Landerneau a chiudere diverse strade. Nel quartiere storico di Saint Thomas, Place Poul ar Stang è stata allagata e Rue André Millour è stata chiusa. “Abbiamo chiuso la sala Toull Kog perché l’accesso non era più possibile a causa del volume d’acqua nella strada“, ha dichiarato Jean Jacques Boniz, Vicesindaco per la Sicurezza. Poco più avanti, Rue du Clos du Pontic è stata chiusa al traffico.

I treni in viaggio da Brest a Quimper hanno rallentato al sottopassaggio situato ai piedi di Rue de la Fosse aux Loups. Il livello dell’acqua che scorre da Rue de la Fosse aux Loups è stato attentamente monitorato per tutta la mattinata dalla SNCF (Compagnia Nazionale delle Ferrovie Francesi) e dai dipendenti comunali.

A ovest di Brest

Secondo la pagina Facebook di Météo BZH, la situazione è diventata “critica” intorno a mezzogiorno a Milizac, Saint-Renan, Plouzané, Bohars e Guilers.

Il servizio ferroviario è interrotto tra Landerneau e Châteaulin in entrambe le direzioni e tra Brest e Morlaix in entrambe le direzioni a causa di inondazioni sui binari.