Maltempo Francia: la tempesta Ingrid spazza letteralmente il Finistère tra venti di uragano e mare in tempesta | VIDEO

Il Finistère, all’estremo occidentale della Francia, sta affrontando una delle fasi meteorologiche più severe dell’inverno a causa del passaggio della depressione atlantica Ingrid, un sistema ciclonico profondo che ha colpito in pieno la Bretagna occidentale con vento tempestoso, mareggiate eccezionali e criticità idrologiche diffuse. Nelle ultime 24 ore il territorio è stato interessato da condizioni pienamente invernali, tipiche delle grandi tempeste oceaniche che si sviluppano sull’Atlantico settentrionale. Il segnale più evidente della forza del sistema è arrivato dal vento. Le stazioni esposte lungo la costa hanno registrato raffiche superiori ai 140 km/h, con picchi estremi sulle punte più esposte all’oceano. Valori prossimi o superiori ai 120–130 km/h sono stati misurati su ampi tratti del litorale, mentre anche le aree interne del Finistère hanno sperimentato venti sostenuti, spesso superiori agli 80–100 km/h, sufficienti a causare danni alla vegetazione e alle infrastrutture.

Il minimo barico associato alla depressione si è attestato su valori molto bassi, inferiori ai 960 hPa, transitando a ridosso della Bretagna. Un dato che conferma la natura intensa del sistema, seppur in una fase di lento indebolimento durante il suo spostamento verso nord-est.

Mareggiate eccezionali e rischio costiero

Sul fronte marino, la tempesta ha mostrato tutta la sua potenza. Nel mare d’Iroise e lungo le coste atlantiche bretoni si sono sviluppate onde significative superiori ai 10–12 metri, con creste isolate che hanno raggiunto altezze ancora maggiori. L’interazione tra swell oceanico, vento tempestoso e marea ha generato condizioni estremamente pericolose lungo il litorale, con spruzzi e schiuma marina sospinti dal vento fino all’entroterra.

Per questo motivo, le autorità francesi hanno mantenuto livelli di allerta elevati per rischio di onde e sommersioni costiere, invitando la popolazione a evitare le zone esposte e le passeggiate lungo le scogliere.

Piogge intense e fiumi sotto osservazione

Oltre al vento e al mare, Ingrid ha portato precipitazioni abbondanti, con accumuli di 20–40 mm in poche ore su bacini già saturi dalle piogge precedenti. Questo ha aggravato una situazione idrologica già delicata, favorendo piene fluviali ed esondazioni localizzate. In diverse località, soprattutto nei fondovalle e nelle aree urbane più vulnerabili, si sono registrati allagamenti e problemi alla viabilità.

Disagi diffusi e danni

L’impatto sul territorio è stato significativo: interruzioni di corrente, alberi abbattuti, collegamenti ferroviari e stradali compromessi, attività all’aperto sospese e porti chiusi per sicurezza. In alcuni casi si sono verificati incidenti legati alla caduta di alberi e alle condizioni estreme del vento, a testimonianza della pericolosità della fase in atto.

Una classica tempesta atlantica invernale

Dal punto di vista meteorologico, Ingrid rappresenta un classico esempio di tempesta atlantica profonda, alimentata da un getto polare molto intenso, da un forte gradiente barico e da un oceano ancora relativamente caldo, capace di trasferire energia verso la superficie. Una configurazione che, quando coinvolge direttamente regioni costiere come la Bretagna, può produrre eventi ad alto impatto concentrati in poche ore.

La fase più intensa tende ora ad attenuarsi, ma il bilancio conferma come l’inverno atlantico possa ancora esprimere episodi di severità notevole, soprattutto nelle regioni affacciate sull’oceano.