Maltempo, frane e disagi in Calabria: famiglie evacuate a Crotone e Catanzaro

Non dà tregua il maltempo che in queste ore si sta abbattendo sulla Calabria per via dell’arrivo del ciclone ‘Harry’, con mareggiate che stanno flagellando in particolare la costa jonica centro meridionale. A Crotone il sindaco Vincenzo Voce, al termine della riunione del Centro operativo comunale, ha disposto, con un’ordinanza, l’evacuazione dalle zone costiere a nord della città, in particolare nelle località ‘Margherita’ e ‘Gabella’, dove ai residenti è stato imposto di abbandonare piani interrati, seminterrati e piani terra per trasferirsi ai piani superiori o in alloggi alternativi sicuri fino al cessare dell’emergenza. Chiuse anche domani tutte le scuole, la villa comunale, parchi, cimiteri e di tutti gli impianti sportivi comunali.

A Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro, cento famiglie sono state evacuate in via precauzionale e hanno trovato ospitalità presso le abitazioni di parenti e amici. Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha invitato i cittadini a “evitare spostamenti non necessari, astenendosi, in particolare, dall’avvicinarsi ad aree già interdette come lungomari o sottopassi, strade in pendenza e zone notoriamente soggette ad allagamenti nonché in prossimità di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, che potrebbero essere interessati da improvvisi innalzamenti del livello idrico o fenomeni di piena”. Oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore in tutta la regione. Condizioni meteo critiche sono previste anche nella giornata di domani, 21 gennaio: la Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta rossa, in particolare nella provincia di Reggio Calabria e nell’area jonica del Catanzarese, arancione nel Vibonese e sul versante jonico, gialla nel resto della regione. In molti Comuni, soprattutto nelle province di Reggio, Crotone e Vibo Valentia, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

