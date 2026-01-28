Maltempo Friuli, caduti fino a 50cm di neve sulle Prealpi Carniche: continuano le precipitazioni in serata | VIDEO

Una depressione di origine atlantica sta continuando a far affluire correnti molto umide meridionali sul Friuli Venezia Giulia. Dalla mezzanotte si sono verificate precipitazioni tra i 20 e i 40mm in pianura e sulla costa, tra i 30 e i 60mm sulla fascia prealpina, specie verso le Prealpi Carniche; valori inferiori invece verso il Carso e sulla fascia alpina. Lo indica un aggiornamento della Sala regionale della Protezione Civile. La quota neve nelle ore centrali è risultata a 500 metri, in seguito si è progressivamente alzata. I cumulati di neve dalla mezzanotte risultano attorno ai 25-50cm sulle Prealpi, specie su quelle Carniche sopra i 1500 metri circa; tra i 20 e i 30cm tra Forni di Sopra, Sauris e nella zona di Sella Nevea; tra i 10 e i 20cm su tutta la fascia alpina più interna.

Lo Scirocco ha soffiato da moderato a sostenuto sulla costa determinando l’innalzamento dell’altezza dell’onda. Tuttavia il valore massimo dell’onda è stato raggiunto in concomitanza con un minimo del livello del mare.

Alla Sala Operativa regionale è pervenuta una segnalazione per l’allagamento di una strada nel comune di Fiume Veneto.

Fiumi

Tutti i corsi d’acqua principali permangono al di sotto dei livelli di guardia. Hanno superato il livello di attenzione l’idrometro di Panigai e di Zuiano sul fiume Sile.

L’evoluzione per le prossime ore

I flussi umidi tenderanno ad attenuarsi nelle prossime ore. In serata proseguiranno precipitazioni da deboli a moderate e che in ogni caso saranno meno consistenti rispetto a quelle della fase pomeridiana. La quota neve tenderà a calare e si attesterà a circa 700-800 metri. Lo Scirocco sulla costa continuerà a soffiare moderato, cessando dalla mattina di domani.

