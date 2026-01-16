Maltempo Friuli, da domenica chiusi i giardini pubblici a Trieste

A causa delle previsioni meteorologiche avverse, il Comune di Trieste rende noto che da domenica 18 gennaio e fino al miglioramento del meteo i giardini pubblici recintati rimarranno chiusi. Nel dettaglio, sarà precluso l’accesso al giardino pubblico “de Tommasini” di via Giulia; al “Falcone e Borsellino” di Altura; al Basevi; al “Fra M.V. Antollovich” di via Carpineto; al “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo; al “Fedora Barbieri” di via Mascagni; al giardino di via San Michele e Campagna Prandi, a quello di Villa Cosulich in strada del Friuli e di Villa Engelmann in via Chiadino. Chiusi anche parco Bazzoni in via Navali, lo Skatepark di via Petitti di Roreto, il giardino di piazza Hortis, quello di vicolo dell’Edera e il giardino Maddalena di via Molino a Vento e via Costalunga; a villa Revoltella l’accesso alla chiesa sarà garantito passando dalla Curia. Il giardino di villa Sartorio in via dei Modiano – conclude il Comune – rimarrà accessibile unicamente al personale per lo svolgimento delle attività lavorative negli edifici.

Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg, domenica in regione è prevista bora moderata in pianura e sostenuta sulla costa, con cielo poco nuvoloso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.