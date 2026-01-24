Maltempo Friuli-Venezia Giulia: 5-10 cm di neve dai 400 metri

Attualmente sul Friuli-Venezia Giulia è appena passato un fronte atlantico che ha portato tra la notte e il mattino precipitazioni abbondanti sulle Prealpi Giulie e moderate altrove con nevicate di 5-10 cm in montagna a partire da 400 metri di quota: è quanto riporta in un aggiornamento la Sala Operativa Regionale. Nel primo pomeriggio sono attese residue precipitazioni deboli su tutta la regione con quota neve a partire da 700 metri sulle Alpi e 1000 metri sulle Prealpi. Dall’inizio dell’allerta non sono pervenute segnalazioni di disagi alla Sala Operativa Regionale e al NUE.

