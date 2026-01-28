Maltempo Friuli-Venezia Giulia: abbondanti nevicate a Barcis, alberi caduti

Una depressione di origine atlantica sta interessando il Friuli-Venezia Giulia facendo affluire correnti molto umide meridionali. Nel corso di questa mattina si sono avute precipitazioni in genere moderate, più abbondanti (10-20 mm) sulle Prealpi Carniche più esposte alla pianura. La quota neve è stata a circa 1000 metri sulle Prealpi più esterne, verso la pianura, e a partire da 400 metri su tutto il resto della zona montana con neve fino a fondovalle in val Cellina. Fino ad ora lo Scirocco ha soffiato solamente sul Carso e a Trieste con raffiche fino a 60 km/h. È quanto riporta la Sala Operativa Regionale nell’ultimo aggiornamento. Di primo mattino si è raggiunto il picco di marea a Grado con +111 cm (rispetto allo ZMPS) e ora il livello del mare è in calo.

Nelle prossime ore sono attese piogge da abbondanti a intense (valori massimi locali attesi fra 50 e 70 mm circa) e di nevicate abbondanti in montagna. La quota delle nevicate è attesa a 1000-1200 m sulle Prealpi, 700-900 m sulle zone più interne della Carnia, del Tarvisiano e delle Prealpi Carniche; localmente la quota neve potrà essere anche più bassa, specialmente sulle Prealpi Carniche. Sulla costa soffierà vento da sudest sostenuto, specie a Lignano dove saranno possibili mareggiate. È attesa un’attenuazione delle precipitazioni dopo la mezzanotte.

Alla Sala Operativa regionale è pervenuta una segnalazione di alberi caduti in località Molassa a Barcis a causa delle abbondanti nevicate. Tutti i corsi d’acqua permangono al di sotto dei livelli di guardia.

