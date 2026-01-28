Maltempo Friuli-Venezia Giulia: peggioramento nelle prossime ore, oltre mezzo metro di neve in montagna

La depressione di origine atlantica si sta avvicinando al Friuli-Venezia Giulia favorendo un afflusso di correnti umide meridionali in progressiva intensificazione. Nella notte sono state osservate deboli piogge sparse (0-10 mm) e deboli nevicate oltre i 600 m circa. Secondo quanto riporta la Sala Operativa Regionale, nelle prossime ore è confermata la previsione di piogge da abbondanti ad intense (valori massimi attesi fra 50 e 70 mm circa) e di nevicate abbondanti in montagna (valori attesi fra 40 e 60 cm circa a 1500 m di quota). La quota delle nevicate probabilmente nelle prossime rimarrà attorno ai 600 m circa, in rialzo poi nelle ore centrali della giornata fino a 1200-1400 m sulle Prealpi, 1000-1200 m sulle zone più interne della Carnia e nel Tarvisiano, in lieve calo poi in serata. Soffierà vento da Sud o Sud/Est sostenuto sulla costa e in quota, con raffiche attorno a 60-70 km orari circa e con possibili mareggiate specie fra Lignano e Grado. Possibile anche acqua alta al mattino. L’afflusso umido meridionale più sostenuto è atteso nelle ore centrali della giornata, con una probabile generale attenuazione delle precipitazioni e del vento in serata.

Dall’inizio dell’allerta non sono pervenute segnalazioni di disagi alla Sala Operativa Regionale e al NUE. Tutti i corsi d’acqua permangono al di sotto dei livelli di guardia. Il mareometro di Grado ha superato la prima soglia raggiungendo un picco di 1,10 m alle 04:40. Attualmente i valori sono sotto soglia e in diminuzione.

