Maltempo, fulmine sulla marcia pro-Bolsonaro: panico a Brasilia, 72 feriti | VIDEO

Un fulmine si è abbattuto oggi nei pressi di Plaza do Cruzeiro a Brasilia, interrompendo drammaticamente una manifestazione organizzata per chiedere la liberazione dell’ex presidente Jair Bolsonaro. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, che hanno dovuto assistere 72 persone coinvolte nell’evento. Secondo il Corpo dei Vigili del Fuoco, che ha dispiegato 25 veicoli sul posto, 42 manifestanti sono stati trattati in loco e risultano coscienti. Tuttavia, 30 persone sono state trasferite d’urgenza negli ospedali della capitale, tra queste, otto versano in condizioni instabili. I testimoni hanno raccontato di un improvviso bagliore seguito da un forte boato che ha fatto cadere a terra numerosi partecipanti, alcuni con segni di scarica elettrica.

La marcia, che aveva percorso circa 240 chilometri partendo dal municipio di Paracatu, intendeva contestare le decisioni del Tribunale Supremo Federale relative ai processi per i fatti dell’8 gennaio 2023. Le forti piogge hanno però impedito la conclusione politica dell’evento, trasformando il raduno finale in un’emergenza sanitaria.