Maltempo, gelicidio in alta Val Grande di Lanzo: strade impraticabili, traffico paralizzato

Il maltempo che sta colpendo il territorio ha provocato un esteso fenomeno di gelicidio in alta Val Grande di Lanzo, con pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Le precipitazioni piovose, unite a temperature rigidamente sotto lo zero, hanno determinato la rapida formazione di ghiaccio al suolo. La situazione più critica si registra nel tratto sopra Richiardi, dove la strada risulta completamente impraticabile. L’asfalto è ricoperto da uno strato uniforme e trasparente di ghiaccio che rende impossibile il transito, anche per i veicoli dotati di dispositivi invernali, aumentando il rischio di perdita di controllo e incidenti.

Il gelicidio è un fenomeno particolarmente insidioso: si verifica quando la pioggia cade su superfici con temperatura inferiore a zero e gela immediatamente al contatto. Proprio per la sua scarsa visibilità e la rapidità con cui si forma, il gelicidio rappresenta una delle condizioni meteorologiche più pericolose per la viabilità, soprattutto nelle aree montane.

