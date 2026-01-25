Maltempo, gelo e neve al Nord: scenari glaciali in Piemonte, prima grande nevicata della stagione in corso sulle Dolomiti | FOTO LIVE

L’Italia settentrionale è attualmente lo scenario di una configurazione meteorologica d’altri tempi, con un clima rigidamente invernale che sta regalando immagini d’epoca e accumuli nevosi di straordinaria entità. Il protagonista assoluto delle ultime ore è stato il Piemonte, dove una nevicata imponente ha imperversato per tutta la notte, trasformando l’intera regione in una distesa bianca immacolata. Il limite delle nevicate è sceso drasticamente, portando accumuli significativi già a partire dai 200–300 metri di altitudine. La cronaca meteo registra città completamente imbiancate da nord a sud della regione, con scenari fiabeschi che vanno da Domodossola fino a Cuneo. Proprio Cuneo conferma il suo ruolo di capitale della neve, celebrando oggi la settima nevicata di questa incredibile stagione che ha visto la dama bianca spingersi con frequenza inusuale fino in pianura. Anche Torino non è stata risparmiata, con i fiocchi che sono giunti fin quasi alle porte del centro città e la collina di Superga che appare stamattina avvolta in un suggestivo e spesso manto candido. A Torino città ha piovuto con +3°C nella notte, quando fiocchi di neve sciolta si vedevano misti a pioggia anche in centro città. In quota, la situazione è definibile come eccezionale in tutta la Regione, con le Alpi occidentali letteralmente sommerse da metri di neve fresca che hanno sepolto i rilievi fin verso i fondovalle nell’ennesima grande nevicata di questa stagione invernale. Temperature minime glaciali, sotto i -10°C nei fondovalle alpini grazie alle schiarite dell’alba, con strade completamente ghiacciate.

Mentre in Piemonte la perturbazione sta lentamente lasciando spazio a un miglioramento, il baricentro del maltempo si è spostato con forza verso il Nord-Est, dove è in corso la prima grande nevicata invernale della stagione. In Trentino Alto Adige, la neve sta cadendo copiosa sulle Dolomiti, raggiungendo le porte di Trento e Bolzano, dove attualmente si registra una fase di pioggia mista a neve con temperature al limite dello zero. Il Veneto e il Friuli Venezia Giulia stanno vivendo una domenica tipicamente invernale, caratterizzata da precipitazioni abbondanti e un clima freddo e umido. In pianura, le temperature si attestano intorno ai +6°C in pieno giorno, accompagnate da piogge di forte intensità. I dati pluviometrici delle stazioni ARPA evidenziano l’entità del fenomeno, con Vicenza che svetta a 50mm di accumulo e Padova che tocca i 30mm. Si tratta di un apporto idrico fondamentale, che in montagna si sta traducendo in neve fitta che continuerà a cadere incessantemente fino alla serata odierna.

Questa ondata di gelo e maltempo rappresenta un’ottima notizia per il comparto turistico e sportivo, poiché la neve ha finalmente imbiancato in modo abbondante tutte le località che ospiteranno le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Le piste e i paesaggi olimpici si presentano ora nel loro abito migliore, garantendo un fondo nevoso ottimale a pochi giorni dal via delle competizioni. Tuttavia, lo sguardo degli esperti è già rivolto a metà settimana. Le proiezioni meteo indicano infatti che quella odierna è solo l’antipasto di un evento ancora più rilevante. Per mercoledì 28 gennaio è attesa una nevicata di portata eccezionale, potenzialmente molto più intensa di quella attuale, che dovrebbe investire l’intero arco alpino e gran parte delle pianure del Nord, con il rischio concreto che le Alpi vengano definitivamente seppellite sotto uno strato di neve di proporzioni storiche.

