Maltempo Germania, la tempesta Elli provoca il caos in tutto il Paese tra scuole chiuse e trasporti interrotti

Il previsto passaggio della tempesta Elli in Germania sta provocando il caos in tutto il Paese, con aziende che hanno interrotto la produzione, scuole chiuse, gravi ritardi e interruzioni del trasporto pubblico. Le scuole di Berlino, Brema, Amburgo e di tutto il Land della Bassa Sassonia rimarranno chiuse. Sempre nella capitale tedesca si sono registrati ritardi record nel traffico ferroviario, così come ad Amburgo, dove alcune linee della metropolitana di superficie (S-Bahn) sono state completamente interrotte. Deutsche Bahn ha annunciato che verranno anche interrotti i collegamenti tra la terraferma e le isole di Wangerooge, Juist e Norderney. “Chiunque non sia assolutamente obbligato a uscire dovrebbe rimanere a casa, date le previste enormi quantità di neve e il pericolo di ghiaccio sulle strade. Invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione”, ha dichiarato il Ministro federale dei Trasporti, Patrick Schnieder.

Inoltre, la casa automobilistica Volkswagen ha annunciato che la produzione nello stabilimento di Emden sarà sospesa nella giornata di venerdì 9 gennaio.