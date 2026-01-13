Maltempo Germania, rinviata la partita di calcio Amburgo-Bayer Leverkusen: il motivo

Dopo l’annullamento della partita del St. Pauli contro il Lipsia allo stadio Millerntor nel weekend, il maltempo continua ad influenzare la Bundesliga. La Lega calcio tedesca (Dfl) ha annunciato in un comunicato ufficiale che non potrà svolgersi nemmeno la partita casalinga dell’Amburgo contro il Bayer Leverkusen, che era prevista per le 20:30 di questa sera. Il motivo dell’annullamento è dovuto a problemi di sicurezza nell’area spettatori, poiché una grande quantità di ghiaccio sul tetto dello stadio si sta sciogliendo rapidamente. “A causa dei rischi strutturali legati alle condizioni meteorologiche nella zona del tetto dello stadio, la partita di Bundesliga tra Amburgo e Bayer Leverkusen non potrà svolgersi come previsto martedì sera (ore 20:30). Il Volksparkstadion è stato chiuso all’ultimo minuto. Una decisione in merito a una nuova data verrà presa il prima possibile”, si legge nel comunicato della Dfl.