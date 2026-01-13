Maltempo, ghiaccio e neve paralizzano i trasporti nell’Europa centrale: disagi a voli e treni in diversi Paesi

La pioggia gelata e la neve stanno causando seri disagi ai trasporti in diversi Paesi dell’Europa centrale, provocando in particolare uno stop ai voli in molti aeroporti della regione. A Vienna, a causa di uno spesso strato di ghiaccio sulle piste, i voli in arrivo nella capitale austriaca sono stati dirottati verso altri aeroporti, tra cui Monaco, Francoforte, Colonia e Venezia, mentre tutti i voli in partenza sono in ritardo. Le Ferrovie Federali Austriache (Obb) hanno chiesto ai viaggiatori di posticipare i viaggi non essenziali e hanno annunciato numerose interruzioni e cancellazioni del servizio. Per le stesse condizioni meteorologiche avverse, disagi vengono segnalati anche in Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria. L’aeroporto di Bratislava rimarrà chiuso fino alle 11:15 circa a causa del maltempo. “Una squadra di emergenza si sta riunendo per valutare le condizioni di frenata della pista“, ha dichiarato l’aeroporto sul suo sito web, consigliando ai passeggeri di consultare il sito web o le app delle compagnie aeree per informazioni aggiornate sui voli. La polizia slovacca ha emesso un avviso pubblico su Facebook, esortando le persone a evitare di viaggiare a causa del ghiaccio e della neve “estremi” nella parte occidentale del Paese.

Nella Repubblica Ceca, il ghiaccio ha paralizzato il traffico stradale e ferroviario in gran parte del Paese. L’aeroporto di Praga è praticamente fermo, mentre i Vigili del Fuoco lavorano per rimuovere il ghiaccio dalle piste. I servizi di emergenza di Praga, citati dall’agenzia di stampa Ctk, hanno riferito di aver curato circa 50 persone ferite dal ghiaccio nero.

In Ungheria, i servizi meteorologici hanno emesso allerte per pioggia gelata e nevicate, poiché le rigide condizioni invernali colpiscono gran parte del Paese, causando ritardi a treni e voli. Le autorità segnalano anche la presenza di ghiaccio alla deriva sui fiumi Danubio e Tibisco, dove le navi rompighiaccio sono state messe in stand-by. Il Lago Balaton, nella parte occidentale del Paese, è attualmente ghiacciato, un fenomeno relativamente raro che si osserva circa una volta ogni 10-15 anni. Tuttavia, le autorità sottolineano che il ghiaccio non è ancora abbastanza spesso per pattinare in sicurezza e invitano il pubblico a prestare attenzione.