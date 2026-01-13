Maltempo Giordania: grandine, piogge torrenziali e strade allagate, situazione critica ad Amman | VIDEO

Un profondo ciclone ha colpito nelle ultime ore la capitale della Giordania, Amman, e le aree limitrofe, dando origine a una fase di maltempo severo caratterizzata da precipitazioni diffuse e localmente molto intense. Fin dal mattino, rovesci a carattere temporalesco hanno interessato l’area urbana e i settori collinari circostanti, provocando un rapido aumento dei livelli idrici lungo strade, sottopassi e canali di drenaggio, con criticità idrauliche in diversi quartieri. Dal punto di vista meteorologico, l’evento è riconducibile a una configurazione sinottica ben strutturata, con un minimo depressionario in quota in lento movimento verso est e un flusso umido occidentale che ha alimentato instabilità persistente.

Le temperature relativamente basse nei bassi strati, specie sulle alture che circondano Amman, hanno favorito la comparsa di grandine e neve mista a pioggia, con brevi accumuli soprattutto nei settori più elevati della capitale e nelle aree periferiche occidentali.

Le situazioni più delicate si sono registrate nei quartieri sud-occidentali della città, in particolare nella zona di Naour, dove il forte ruscellamento superficiale ha dato origine a corsi d’acqua temporanei. Le immagini provenienti dal territorio mostrano strade trasformate in canali, con flussi rapidi e accumuli che hanno reso difficoltosa la circolazione. Fenomeni simili sono stati segnalati anche nell’area di Abin, dove l’innalzamento delle acque superficiali ha richiesto l’intervento delle squadre operative locali, impegnate nel drenaggio e nella messa in sicurezza dei punti più esposti.

Le autorità giordane hanno invitato la popolazione alla massima prudenza, soprattutto durante gli spostamenti nelle zone collinari e lungo le arterie principali, dove la presenza di grandine, neve bagnata e acqua stagnante rende il manto stradale particolarmente scivoloso. L’evoluzione resta monitorata, con condizioni di instabilità che potrebbero persistere ancora nelle prossime ore prima di un graduale miglioramento.