Maltempo, neve e graupel in Romagna: fiocchi a Sant’Agata Feltria, strade imbiancate a Sogliano al Rubicone

Domenica all’insegna di neve e graupel in Romagna: mentre torna a nevicare nell’entroterra riminese, in particolare a Sant’Agata Feltria, a Sogliano sul Rubicone (FC) questa mattina si è registrata una caduta di graupel, fenomeno meteorologico spesso confuso con la grandine o la neve. Si tratta di piccoli granuli di ghiaccio soffice, formati quando gocce di neve vengono ricoperte da uno strato di ghiaccio durante la caduta. Il risultato: strade immediatamente bianche e molto scivolose, con possibili disagi per automobilisti e pedoni. Il fenomeno, seppur di breve durata, crea scenari suggestivi ma insidiosi: il graupel, pur leggero, può trasformare rapidamente il manto stradale in una lastra di ghiaccio.

