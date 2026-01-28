Maltempo Grecia, piogge estreme sull’Egeo orientale: a Lesbo un cloudburst improvviso provoca deflussi violenti e allagamenti

Un episodio di maltempo improvviso e localmente estremo ha interessato nella giornata di ieri il settore occidentale dell’isola di Lesbo, con effetti particolarmente evidenti nell’area di Parakoila. In pochi minuti, una cella temporalesca ad altissima intensità ha scaricato al suolo una quantità d’acqua eccezionale, dando origine a un fenomeno noto in meteorologia come cloudburst, ovvero una precipitazione estremamente concentrata nello spazio e nel tempo.

Le immagini diffuse sui social e dalle pagine meteorologiche locali mostrano con chiarezza la dinamica dell’evento: l’acqua, incapace di infiltrarsi in un suolo già saturo e costretto a seguire la forte pendenza del territorio, si è trasformata rapidamente in deflussi superficiali violenti, incanalandosi lungo le strade del villaggio come un vero e proprio torrente. Un quadro tipico delle alluvioni lampo, fenomeni che non dipendono tanto dalla durata della pioggia quanto dalla sua intensità istantanea.

Dal punto di vista meteorologico, l’evento si inserisce in una fase di instabilità marcata sull’Egeo orientale, dove nelle ultime ore si sono sviluppati temporali organizzati e a tratti stazionari. L’assetto atmosferico favoriva la presenza di linee di convergenza nei bassi strati e di aria più fredda in quota, ingredienti ideali per l’innesco di celle convettive molto efficienti dal punto di vista precipitativo. In queste condizioni, anche temporali di breve durata possono produrre accumuli elevatissimi in pochi minuti.

Il contesto orografico di Lesbo gioca un ruolo determinante. Le aree collinari e montuose, unite a una rete di drenaggio limitata e spesso insufficiente, amplificano gli effetti delle piogge intense. Quando una cella temporalesca rallenta o rimane quasi stazionaria, il rischio di ruscellamenti rapidi e colate d’acqua e fango aumenta in modo significativo, soprattutto nei centri abitati costruiti lungo pendii o impluvi naturali.

Episodi come quello di Parakoila rappresentano un esempio emblematico di come i fenomeni convettivi intensi possano trasformarsi rapidamente in emergenze locali, anche in assenza di un sistema perturbato di vasta scala. Per questo motivo, il monitoraggio in tempo reale e la corretta comunicazione del rischio restano strumenti fondamentali, soprattutto nelle aree del Mediterraneo orientale dove la combinazione tra mare caldo, instabilità atmosferica e orografia complessa rende questi eventi tutt’altro che rari.