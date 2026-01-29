Maltempo Grecia, violenta grandinata su Tripoli, Peloponneso: cumulonembi esplosivi scaricano ghiaccio e danni in città | FOTO

Nel corso del pomeriggio una violenta grandinata ha colpito la città di Tripoli, nel cuore del Peloponneso, dando origine a uno degli episodi convettivi più intensi osservati recentemente nell’area interna della Grecia. In pochi minuti, la precipitazione solida ha ricoperto strade e superfici urbane con accumuli rilevanti di ghiaccio, creando uno scenario più tipico di eventi primaverili severi che di un normale rovescio temporalesco. L’evento è stato ampiamente documentato da fotografie e video diffusi sui social, che mostrano chiaramente chicchi di grandine di dimensioni medio-grandi, capaci di imbiancare il suolo e di causare danni materiali.

Secondo le segnalazioni locali, la grandinata si è verificata durante il transito di una cella temporalesca molto organizzata, sviluppatasi in un contesto di instabilità atmosferica marcata. L’innesco è stato favorito dall’ingresso di aria più fredda in quota, sovrapposta a strati più miti e umidi nei bassi livelli, una configurazione ideale per la crescita di cumulonembi a forte sviluppo verticale.

Dal punto di vista meteorologico, si è trattato di un classico temporale convettivo severo, con correnti ascensionali sufficientemente intense da sostenere la formazione e la crescita dei chicchi di grandine all’interno della nube. In questi casi, i nuclei di ghiaccio vengono ripetutamente sollevati e riciclati all’interno del cumulonembo, aumentando progressivamente di dimensione prima di cadere al suolo quando il peso supera la forza delle correnti ascensionali. Le rilevazioni radar sull’area hanno infatti evidenziato valori elevati di riflettività, un segnale tipico di precipitazioni solide di grande diametro.

Gli impatti non si sono limitati all’aspetto scenografico: sono stati segnalati danni a coltivazioni, piante ornamentali e veicoli, con parabrezza e carrozzerie colpite dalla grandine più grossa. Episodi di questo tipo confermano come le aree interne del Peloponneso, pur lontane dalle coste, possano essere interessate da fenomeni temporaleschi localmente molto violenti, soprattutto quando la dinamica atmosferica favorisce forti contrasti termici verticali.

In un contesto climatico sempre più caratterizzato da episodi intensi e concentrati, la grandinata di Tripoli rappresenta un caso emblematico di quanto rapidamente possano svilupparsi eventi severi anche su scala locale. Situazioni simili richiedono un monitoraggio attento tramite radar e nowcasting, strumenti fondamentali per individuare in tempo reale le celle più pericolose e ridurre i rischi per persone, infrastrutture e attività agricole.