Maltempo, il ciclone Harry flagella la Sicilia: 200 evacuati tra Messina, Catania e Siracusa

Resta massima l’allerta in Sicilia, investita da una straordinaria ondata di maltempo. Il ciclone Harry ha investito prevalentemente il versante orientale e nelle province di Messina, Catania e Siracusa sale a circa 200 il numero delle persone evacuate dalle proprie abitazioni. Il sistema di Protezione civile regionale, in stretto coordinamento con le Prefetture e le Amministrazioni comunali, continua il monitoraggio costante del territorio, colpito da precipitazioni intense, raffiche di vento di burrasca e mareggiate d’intensità eccezionale. Dal centro operativo avanzato istituito nella sede regionale del Dipartimento di San Giovanni la Punta, il direttore generale Salvo Cocina, coordina gli interventi, tenendo costantemente informato il presidente della Regione, Renato Schifani. Su tutto il territorio regionale sono attive squadre di volontari e tecnici per la rimozione di alberi, rami e detriti.

