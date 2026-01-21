Maltempo, il vice premier Tajani: “in contatto con Schifani, Occhiuto e Todde, proporremo fondo di solidarietà Ue”

“Seguo con attenzione gli effetti della tempesta Harry che si è abbattuta colpendo il Sud e le Isole. Il governo ha chiesto lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna. Sono in contatto con i Presidenti Schifani, Occhiuto e Todde. Pronti a fornire tutto il sostegno necessario alle famiglie evacuate e a chi ha subito danni. Proporremo di attivare il fondo di solidarietà europeo. Grato alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e a tutti i soccorritori“. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.