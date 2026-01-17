Maltempo in arrivo: Messina avvia interventi urgenti sul litorale jonico

In vista del maltempo previsto tra lunedì e martedì, il Comune di Messina ha avviato interventi urgenti di messa in sicurezza lungo il litorale jonico, nei tratti più esposti compresi tra Mili e Briga, con azioni preventive nelle zone di Ponteschiavo, Galati e Mili. Il sindaco Federico Basile ha spiegato che si è in attesa del bollettino ufficiale in arrivo domenica pomeriggio per la conferma dell’eventuale allerta rossa. La decisione sull’apertura o meno delle scuole verrà assunta nella giornata di domani.

