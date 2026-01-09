Maltempo in Emilia-Romagna e Marche: 1.150 interventi dei Vigili del Fuoco in 4 giorni

Sono saliti a 1.150 gli interventi, in 4 giorni, eseguiti dai Vigili del Fuoco in Emilia-Romagna e Marche: il miglioramento delle condizioni meteo ha contribuito a ridurre il numero delle richieste d’intervento in attesa, hanno riportato i pompieri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: