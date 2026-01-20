Maltempo in Sardegna, evacuazioni nella costa cagliaritana

Due persone sono state evacuate a Maddalena Spiaggia, nel comune di Capoterra (Città metropolitana di Cagliari), a causa del maltempo e trasferite in una struttura comunale. L’intervento è stato effettuato per mettere in sicurezza residenti fragili o allettati durante il ciclone Harry, che sta colpendo la Sardegna con raffiche di vento vicine ai 100 km/h e piogge intense, con accumuli che in alcune zone hanno raggiunto i 200 mm (167,8 mm a Villagrande Strisaili, in Ogliastra). Nel pomeriggio, tra le 15 e le 16, sono previsti ancora venti forti nella zona orientale dell’isola, con un graduale calo dell’intensità nelle ore successive. Per quanto riguarda il mare, le onde questa mattina hanno superato i sei metri e la situazione dovrebbe rimanere stabile per tutta la serata.

Le precipitazioni continueranno nel corso del pomeriggio, con un progressivo miglioramento previsto per domani. È in programma nelle prossime ore una riunione tra Protezione civile e sindaci per valutare l’eventuale proroga dell’allerta rossa.

Situazione critica nelle dighe, con particolare attenzione a Flumineddu. Situazione sotto controllo invece nelle dighe di Mulargia e Flumendosa. A Maccheronis la situazione è costantemente monitorata, con la Protezione civile in stretto contatto con i sindaci dei comuni a valle.

A Cagliari, intorno alle 9, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nello specchio d’acqua antistante il molo Dogane del Porto per assistere un’imbarcazione che aveva rotto gli ormeggi: non ci sono state persone coinvolte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.