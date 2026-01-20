Maltempo in Sardegna: precipitazioni record con oltre 300mm di pioggia

La pioggia di quasi quattro mesi concentrata in 48 ore. Tanta è caduta dal cielo con il ciclone Harry che si è abbattuto sulla Sardegna con raffiche di scirocco che hanno toccato i 100 km/h e mareggiate con onde alte sino a sei metri con il mare che è penetrato centinaia di metri all’interno della costa del sud Sardegna. Secondo le stazioni di monitoraggio di Sardegna Cedoc della Regione, infatti, in alcune località le precipitazioni hanno toccato livelli record se si pensa che mediamente nell’Isola cadono quasi 600mm di pioggia in un anno con punte sino a 1500 sui rilievi. Nel dettaglio a Villagrande Strisaili, in località Bau Mandara, in Ogliastra, l’ultimo rilevamento segna 357mm.

Sempre in Ogliastra, nel passo Genna Silana a Urzulei 321mm e a Jerzu 222mm. A Sinnai, nel Cagliaritano, dove è stata evacuata una frazione rurale, sono caduti nelle 48 ore 225 mm, mentre a Gairo (in Ogliastra) 211mm e a Lodè, nel Nuorese, 201mm.

