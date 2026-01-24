Maltempo in Sardegna, Todde in visita nei territori colpiti: “ora servono risposte rapide”

Dopo i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi nel Sud Sardegna, il presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha proseguito le verifiche nei territori colpiti dal maltempo facendo tappa a Cala Gonone nella mattina e, nel pomeriggio, nel porto di La Caletta e a Capo Comino, a Siniscola. Nella frazione balneare di Dorgali, la visita si è svolta insieme al sindaco Angela Testone, ai componenti della giunta comunale e alle donne e agli uomini della protezione civile locale. A Siniscola il presidente è stato accompagnato dal sindaco Gian Luigi Farris e dai componenti dell’amministrazione comunale. Il presidente, insieme ai consiglieri regionali Sebastian Cocco (Uniti per Todde) e Lara Serra (Movimento 5 Stelle), ha avuto modo di confrontarsi con gli amministratori locali, con i cittadini, con gli operatori economici e con la cooperativa del porto.

“I sopralluoghi mi hanno consentito di constatare direttamente i danni subiti dal territorio, dalle infrastrutture alle attività economiche, all’ambiente, in vista della complessa fase di ripartenza dei prossimi mesi”, ha dichiarato Todde. Il presidente ha ringraziato tutte le strutture impegnate nella gestione dell’emergenza. “La risposta è stata efficace perché frutto di preparazione e coordinamento. Non c’è stata improvvisazione. La collaborazione tra Protezione civile regionale e volontari, Corpo forestale, Forestas, barracelli, polizia locale e tutti gli altri soggetti esterni (come, ad esempio, Abbanoa, Telecom, Enel, Anas) ha funzionato”. Il presidente ha sottolineato che ora si apre la fase della quantificazione dei danni e delle prime risposte concrete: “dobbiamo essere rapidi. La gestione dell’emergenza a livello regionale e nazionale sta procedendo con tempi adeguati e questo è un elemento di cui tenere conto”, ha aggiunto.

Todde ha inoltre ricordato che ieri ha partecipato da remoto alla riunione convocata a Roma nella sede della Protezione civile sui danni provocati dal ciclone Harry nel Sud Italia, presieduta dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ho accolto con soddisfazione l’impegno del Governo nei confronti della Sardegna”, ha affermato Todde. “Lunedì il Consiglio dei ministri delibererà lo stato di emergenza e lo stanziamento delle prime risorse da parte del Governo. Nel frattempo, la Regione si è già mossa. Nella giunta di giovedì abbiamo approvato lo stanziamento dei primi 5 milioni di euro”, ha concluso Todde.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.