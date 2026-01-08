Maltempo in Serbia: blackout per la neve, traffico in tilt in tutto il Paese

La Serbia sta vivendo una fase di intenso maltempo caratterizzata da abbondanti nevicate che hanno causato gravi disagi su gran parte del territorio. Le province occidentali del Paese sono state particolarmente colpite, con interruzioni della fornitura elettrica soprattutto nel distretto di Zlatibor, e problemi significativi al traffico su strade principali e secondarie. Lo stato di emergenza è stato dichiarato in diversi Comuni, tra cui Osečina, Loznica, Vladimirci, Krupanj, e in parte dei territori di Prijepolje e Mali Zvornik. Le autorità hanno imposto divieti di transito ai mezzi pesanti in numerose zone, tra cui Zaječar, Valjevo, Požega, Užice, Novi Pazar, Ivanjica e Kruševac, per ridurre il rischio di incidenti. A Belgrado alcune linee del trasporto pubblico sono state temporaneamente deviate, mentre all’aeroporto Nikola Tesla non si segnalano ritardi.

Secondo Goran Puzović, direttore dell’ente Srbijavode, i livelli dei fiumi Drina e Lim si sono stabilizzati, riducendo il rischio di alluvioni. Dopo giorni di neve intensa, non sono previste nuove precipitazioni, ma il Paese dovrà affrontare un’ondata di freddo intenso nei prossimi giorni.

Le perturbazioni hanno colpito anche i Paesi vicini, causando disagi in Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord, dove in alcune località si sono registrati allagamenti ed evacuazioni.