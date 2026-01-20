Maltempo in Sicilia, blackout diffusi: migliaia di famiglie senza luce e riscaldamenti

L’ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo duramente la Sicilia sta causando pesanti disagi in numerosi comuni dell’isola. Migliaia di cittadini si ritrovano senza energia elettrica e, in diversi casi, anche senza riscaldamenti, con conseguenze particolarmente critiche per famiglie e persone fragili. Dalle numerose segnalazioni arrivate da residenti e dalle informazioni disponibili sul portale di Enel Distribuzione, emerge un quadro complesso: l’isola è interessata da guasti sparsi, legati soprattutto alle raffiche di vento che stanno mettendo a dura prova le linee elettriche aeree. La caduta di pali, rami e alberi, oltre agli allagamenti, sta contribuendo a interrompere la fornitura in molte aree.

Una delle situazioni più problematiche si registra nella zona orientale. Solo tra la città di Catania, Aci Castello e la fascia ionica fino a Riposto, nel pomeriggio oltre duemila utenze sono rimaste senza corrente. Nel capoluogo etneo i disagi più evidenti si concentrano nei quartieri di Nesima, San Giorgio e Librino, ma interruzioni sono state segnalate anche lungo via Palermo e in alcune aree del centro. Aci Castello conta circa seicento utenze prive di elettricità, mentre a Riposto risultano coinvolte anche diverse decine di famiglie.

Il problema, però, non riguarda solo il Catanese: i blackout stanno interessando diverse province, con i maggiori disservizi segnalati tra Catania, Siracusa e Ragusa. Enel fa sapere di aver attivato un piano straordinario di intervento per cercare di riparare i danni in tempi rapidi.

Piazza Armerina

Particolarmente drammatica la testimonianza arrivata da Piazza Armerina, dove David Cartarrasa ha inviato immagini raccontando una situazione molto difficile: interruzione sia della corrente elettrica sia della linea telefonica, alberi spezzati o abbattuti e numerose strade rese impraticabili dal fango e dai detriti.

