Maltempo, in Sicilia è un disastro. Il Sindaco di Santa Teresa di Riva è disperato: “sembra in incubo”. Lo Jonio continua a crescere

Sta continuando a crescere la furia del mar Jonio in Sicilia nella notte. La situazione è drammatica. Il Sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, ha pubblicato su Facebook una fotografia tragica: “Anche la piazzetta del Gambero purtroppo ha ceduto ed è stata completamente distrutta. Siamo intervenuti per evacuare una signora con il figlio che si trovava in difficoltà e l’abbiamo trasferita in sicurezza in un b&b con l’intervento del polizia locale, dei vigili del fuoco e della croce rossa“.

“Abbiamo ricevuto una segnalazione di fuga di Gas che stiamo gestendo insieme ai vigili del fuoco e al gestore del servizio di metanizzazione. Sembra un incubo ma stiamo cercando di fare il possibile. Prestare la massima attenzione, la mareggiata purtroppo è in continuo aumento con onde altissime“.

