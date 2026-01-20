Maltempo in Spagna, treno si scontra con un muro: un morto e tanti feriti | FOTO

Una persona è morta e almeno 15 sono rimaste ferite, tre delle quali gravemente, in un incidente ferroviario avvenuto a Sant Sadurní d’Anoia (Barcellona), in Spagna. Un treno regionale alla stazione si è scontrato frontalmente con un muro di contenimento crollato sui binari, apparentemente a causa delle forti piogge. Lo riporta El Pais. La vittima sarebbe il macchinista del treno. L’incidente arriva due giorni dopo quello di domenica sera, quando due treni ad alta velocità si sono scontrati dopo un deragliamento in Andalusia, provocando 40 morti.