Maltempo, in Veneto potrebbe nevicare anche a bassa quota: scatta lo stato di attenzione

La Protezione civile regionale del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate, con validità dalle 16 di domani 23 gennaio alle 14 di sabato 24. Il meteo regionale prevede infatti per il pomeriggio e la sera di domani e il mattino di sabato probabili, pur se modeste, nevicate fino ai fondovalle dolomitici, con possibile interessamento anche di quelli prealpini. Le previsioni inoltre non escludono che qualche fiocco di neve cada anche su qualche settore dell’alta pianura veneta e sulle zone collinari.

