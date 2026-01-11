Maltempo Indonesia: 20 villaggi di Donggala colpiti dalle inondazioni, due isolati | VIDEO

L’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri della Reggenza di Donggala (BPBD), nella provincia di Sulawesi Centrale, in Indonesia, ha registrato che 20 villaggi della regione sono stati colpiti dalle inondazioni causate dalle forti piogge iniziate questa mattina ora locale. Mansyur, Capo della Divisione Emergenze e Logistica dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri di Donggala, ha dichiarato che le decine di villaggi colpiti erano distribuiti in sei sottodistretti: Banawa, Banawa Tengah, Sindue, Rio Pakava, Labuan e Tanantovea. Secondo un rapporto dell’Agenzia regionale per la gestione dei disastri di Donggala (BPBD), diversi villaggi hanno subito gravi inondazioni, che hanno spazzato via diverse case e causato il crollo dei ponti che li collegavano. “Nei villaggi di Wani Satu, Dua, Labuan Kungguma e Ape Maliko, 10 case sono state danneggiate”, ha detto Mansyur.

“Inoltre, il ponte che collega il villaggio di Wani Tiga a Labuan Kungguma, Labuan Lumbubaka e Kumbasa è stato gravemente danneggiato”, ha continuato. Ha spiegato che l’elevata intensità delle precipitazioni ha causato l’innalzamento del livello dell’acqua del fiume e la sua esondazione, colpendo le fondamenta del ponte e le case dei residenti vicino al fiume.

Oltre a danneggiare infrastrutture e insediamenti, l’inondazione ha anche isolato alcune aree: il borgo di Sisere, il villaggio di Labuan Toposo e il villaggio di Labuan Lumbubaka. Tuttavia, l’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri (BPBD) ha confermato che non ci sono state vittime in questo incidente.

La BPBD di Donggala ha registrato un numero temporaneo di sfollati presso 11 famiglie. Nel frattempo, il numero totale dei residenti colpiti è ancora in fase di elaborazione.

Per affrontare la situazione, la BPBD di Donggala ha schierato mezzi pesanti per rimuovere i detriti causati dall’alluvione. Inoltre, ha condotto valutazioni sul campo in diverse aree colpite per determinare l’entità dei danni e le esigenze dei residenti. “I nostri colleghi (BPBD di Donggala) stanno attualmente valutando i danni, compresi quelli alle strutture pubbliche e alle abitazioni. Stanno anche valutando le condizioni degli sfollati colpiti dall’alluvione”, ha affermato.