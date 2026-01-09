Maltempo Indonesia, alluvioni lampo colpiscono Curup Tengah: residenti intrappolati in casa | VIDEO

Un’alluvione lampo ha colpito l’area del mercato degli animali nel villaggio di Talang Rimbo Lama, distretto di Curup Tengah, Rejang Lebong, in Indonesia. Un fiume è esondato improvvisamente dopo che forti piogge avevano inondato l’area di Rejang Lebong a partire dal pomeriggio di ieri, giovedì 8 gennaio. Le acque alluvionali hanno allagato diverse abitazioni lungo la riva del fiume. Oltre alle aree residenziali, anche un ufficio governativo, la Curup Tengah Animal Market Management Unit (UPTD), è stato colpito dall’alluvione. Diversi residenti sono rimasti intrappolati nelle loro case o edifici a causa del rapido afflusso d’acqua.

Una squadra congiunta dell’Agenzia regionale per la gestione dei disastri di Rejang Lebong (BPBD), delle Forze armate nazionali indonesiane (TNI) e della Polizia nazionale indonesiana (Polri), con l’assistenza dei residenti locali, ha immediatamente evacuato i residenti colpiti quella notte.

Il capo del Dipartimento di Polizia di Rejang Lebong Regency, M. Budianto, tramite il responsabile delle emergenze, Rio Agustian Pakpahan, ha confermato l’alluvione lampo. Ha spiegato che l’elevata intensità delle precipitazioni è stata la causa principale dello straripamento del fiume nella zona del Mercato degli Animali. “Il fiume è straripato rapidamente dopo le forti piogge del pomeriggio. Alcuni residenti sono stati colpiti e alcuni hanno persino dovuto essere evacuati perché rimasti intrappolati nelle loro case“, ha dichiarato.

Oltre alle operazioni di evacuazione, gli agenti hanno anche rimosso materiali come bambù e tronchi d’albero rimasti intrappolati nella corrente del fiume e che hanno avuto un impatto sulle case dei residenti. Questo è uno dei fattori che impedisce alle acque di ritirarsi rapidamente.