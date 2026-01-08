Maltempo Indonesia, inondazioni improvvise sul fiume Wih Gile: abitanti in fuga a Damaran Baru | VIDEO

Un’inondazione improvvisa ha colpito il fiume Wih Gile nel villaggio di Damaran Baru, distretto di Timang Gajah, nella provincia di Aceh, in Indonesia. L’improvvisa ondata d’acqua ha causato il panico tra i residenti locali, che si sono precipitati fuori dalle loro case. Il fiume in piena ha trasportato terra e pezzi di legno dalla zona montuosa, seguendo il corso del fiume Wih Gile verso il bacino idrografico di Peusangan (DAS). L’incidente è stato ripreso da una telecamera di un residente e il video ha avuto ampia diffusione sui social media.

Il responsabile della Divisione Emergenze e Gestione Disastri dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri di Bener Meriah (BPBD), Anwar Sahdi, ha dichiarato che il suo ufficio non ha ancora ricevuto segnalazioni di danni causati dall’inondazione improvvisa. “Il fiume Wih Gile è straripato, trasportando terra e pezzi di legno. Tuttavia, questo incidente non è durato a lungo”, ha dichiarato Anwar. Secondo lui, l’alluvione non ha danneggiato il ponte principale sulla strada nazionale Bireuen-Takengon che attraversa il villaggio di Damaran Baru. “Gli agenti sono ancora sul campo per effettuare ispezioni. Le ultime informazioni indicano che il livello del fiume si è ritirato e non ci sono state segnalazioni di danni”, ha affermato.

Tuttavia, Anwar ha esortato la popolazione a rimanere vigile e a non abbassare la guardia, considerando che sono ancora previste forti piogge nella zona di Bener Meriah nei prossimi giorni.

Questa non è la prima volta che si verificano inondazioni improvvise sul fiume Wih Gile. Il 13 settembre 2015, un’alluvione simile ha danneggiato almeno 16 case nel villaggio di Damaran Baru. Il fiume Wih Gile è noto per le sue improvvise esondazioni. In condizioni normali, la portata del fiume è relativamente bassa e non impetuosa, ma può cambiare drasticamente durante le forti piogge a monte.