Maltempo, la neve abbraccia il Piemonte: i fiocchi si spingono a bassa quota | VIDEO

Crollo della quota neve nelle valli occidentali e sudoccidentali del Piemonte, con fiocchi segnalati intorno ai 600 metri. Da una vasta area depressionaria, estesa dalle Isole Britanniche fino alle coste del Nord Africa, si è isolato un minimo in quota che lentamente si sta spostando verso il Mediterraneo richiamando nei bassi strati aria da Est più fredda e umida, spiega Arpa regionale: l’aria fredda fa scendere la quota della neve sul basso Piemonte. Attesa quota neve in calo sul Cuneese fino a 500 metri. Da domani generale miglioramento del tempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.